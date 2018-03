Nga dita sotme edhe mbi vendin tonë do të vijë mot i ftohtë por jo acari!

Kështu porosisin meteorologët të cilët shprehin habinë e tyre me titujt në mjete te informimit si ky “po na vjen acari siberian”!

Sipas meteorologëve do të mbretëroj mot më i fohtë, por si thotë populli “e ka vaktin”…

Nga dita sotme do të jetë mot më i fohtë kurse nga nesër e deri të enjtën priten të reshura të borës veçmas në viset malore.

Temperaturat e ditës do të sillen nga minus 12 kurse ajo më e larta e ditës do të jetë minus 5 gradë Celsius.

Meteorologët pohojnë se mot i tillë i ftohtë do të mbajē deri më 1 mars./21Media