Mozzik vjen me “Kuks

Reperi ferizajas Mozzik, si gjithmonë din të befasoj me veprimet e tij. Në Insatgram ka publikuar një fotografi ku shihet me një ari të vogël që e mban të lidhur në litar. E me këtë fotografi të postuar në Instagram ai ka paralajmëruar projektin e ri i cili titullohet “Kuks” dhe pritet të lansohet të shtunën.

Ndryshe kënga e tij paraprake ishte “Me hile”./21Media

http://rtv21.tv/mozzik-paralajmeron-projektin-ne-nje-menyre-interesante/