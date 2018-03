Nesër lëshohen patentë-shoferët me dizajn të ri

Nesër lëshohen patentë-shoferët me dizajn të ri

Ministria e Punëve të Brendshme, nesër, me 1 mars, në ora 13:00, do të fillojë lëshimin zyrtar të patentë-shoferëve me dizajn të ri.

Me këtë rast, ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, do të pajisë disa qytetarë të Kosovës me patentë-shoferët e rinj.

Ceremonia mbahet në objektin e Agjencisë për Regjistrim Civil.