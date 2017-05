The Mummy është filmi më i ri i aktorit Tom Cruise, që ka shfaqur pamjet e shkurtëra

Filmi i regjisorit Alex Kurtzman përveç Tom Cruises përmban edhe aktorët Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson e Russell Crowe.

Filmi ngërthen zhanret aksion, aventurë dhe horror, dhe do të dalë në kinema me 9 qershor, dhe me një buxhet 125 milionë dollarë premton që të ketë pamje të mahnitshme, shkruan rtv21.tv.

Këto pamje mund t’i shohim në pikë të shkurtëra në trajlerin e filmit:

