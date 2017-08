Marveshja arrihet vetëm nëse Toni Kroos përfshihet si pjesë e ofertës

Jose Mourinho i ka thënë Real Madridit se ai do të pranojë vetëm një marrëveshje për David De Gean. Marveshja arrihet vetëm nëse Toni Kroos përfshihet si pjesë e ofertës, sipas gazetarit spanjollit Gol Diario.

Gjigandët spanjollë po ndjekin De Gean për disa vite pasi legjenda e klubit Iker Casillas u transferua në Porto, por Manchester United gjithmonë ka qenë i gatshëm të negociojë çdo lloj marrëveshjeje për portierin.

Edhe një herë, Real Madrid duket se është kthyer për numrin 1 spanjoll, me presidentin Florentino Perez që dëshiron të nënshkruajë përpara sezonit të ri.

Nëse Manchester United do të negociojë për çdo lloj marrëveshjeje për De Geën, Mourinho e ka bërë të qartë se do të dëshironte një lojtar në kthim – me bosi portugez që i vendoste sytë për lojtarin Toni Kroos si objektivin e tij kryesor