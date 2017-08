Musliu ka thënë se Konjucfa dhe banda kriminale e VV-së nuk mund të bëjnë lojëra

Musliu ka thënë se Konjucfa dhe banda kriminale e VV-së nuk mund të bëjnë lojëra

Deputetja e zgjedhur e PDK-së, Ganimete Musliu ka thënë se anëtarit të VV-së, Glauk Konjufca po i duket vetja si Zeusi, për shkak se ai po dëshiron të përcaktoi vullnetin e qytetarëve se kush duhet të zgjidhet kryetar i Kuvendit.

“Glauk Konjufcës po i duket vetja si Zeusi në tokë, për të përcaktuar vullnetin e qytetarëve, të drejtën kushtetuese se kush duhet të zgjedhet kryetar i Kuvendit dhe për të përcaktuar fatet e njerëzve. Glauk ti dhe banda jote kriminale Vetëvendosje e mollotoviqëve mund t’i bëni këto lojëra me të tjerët dhe Isa Mustafën që e keni shti nen kthetra, por je shumë i vogël bashk me banditët tjere të vegjël me na përcaktu neve udhëheqesit tanë. Nuk ka mujt Serbia me na diktu e po mundet rrugaqësis e juaj të na diktoj agjendën e institucioneve tona”, thuhët në postimin e Musliut në Facebook./21Media