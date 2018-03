Sa kohë do t’i duhet Kosovës për të përfunduar reformën në drejtësi

Sa kohë do t’i duhet Kosovës për të përfunduar reformën në drejtësi

Lidhur me paralajmërimin për fillimin e rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, si njëri ndër kushtet kryesore për liberalizimin e vizave dhe integrimin e Kosovës në BE, për disa minuta në vazhdim reporterja Valmire Hoti, do të bisedoj me Betim Musliun nga Instituti Kosovar për Drejtësi./21Media