Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa deklaroi se asnjë deputet i LDK-së nuk do ta votojë as Kadri Veselin për kryeparlamentar e as Ramush Haradinajn për kryeministër”. Këtë deklaratë, Mustafa e ka dhënë në fshatin Shushan të Istogut, ku si kryeministër në detyrë mori pjesë në ritin tradicional “Të qethat 2017”./21Media

