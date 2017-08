Mustafa nënshkruhet në librin e ngushëllimeve

Mustafa nënshkruhet në librin e ngushëllimeve

Kryeministri në detyrë Isa Mustafa, ka bërë homazhe para arkivolit të ish-kryeministrit Bajram Rexhepi në hollin e Kuvendit të Kosovës.

Mustafa është nënshkruar në librin e ngushëllimeve.

Përveç Mustafës, homazhe kanë bërë edhe bashkëpunëtorët e partisë së Mustafës, LDK.

Homazhet do të bëhen deri në orën 12:00 kur do të mbahet një mbledhje komemorative ndërsa, varrimi i tij do të bëhet në orën 16:30 në Mitrovicë.