Mustafa thotë se partia e tij nuk do të diktohet nga Lista Serbe

Kryeministri në detyrë Isa Mustafa, thotë se Qeveria e Kosovës nuk mund të bëhet me siç ka quajtur ai Radoiçiqat e Veselinoviqat.

Sipas Mustafës, vendit i duhet një Qeveri me shumicë shqiptare, e cila respekton të drejtat e popullatës joshumicë.

Mustafa zotohet se partia e tij do të bashkëqeverisë vetëm me ata të cilët sipas tij nuk diktohen nga krimi dhe Lista Serbe.

“Të nderuar miq, Nuk bëhet Qeveria e Kosovës me Radoiçiqat e Veselinoviqat, as me kumari me ta dhe me krimin. Kosovës i nevojitet një qeveri me shumicë shqiptare, e cila respekton plotësisht të drejtat e popullatës joshumicë. LDK nuk do të bashkëpunojë me ata që nuk zgjedhin mjete për të ardhur në Qeveri, por do të bashkëpunojë dhe do të bashkëqeverisë vetëm me ata të cilët nuk diktohet nga krimi dhe nga Lista Serbe për të qeverisur Kosovën. IM”, ka shkruar Mustafa./21Media