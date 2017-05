Sipas kryeministrit, Anamorava e ka merituar një investim të tillë

Sipas kryeministrit, Anamorava e ka merituar një investim të tillë

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë të ditur se punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Gjilan-Dheu i Bardhë, me gjatësi 47.1 kilometra, pritet të nisin në muajin gusht.

“Miq të dashur, Punimet për ndërtimin e Autostradës Prishtinë-Gjilan-Dheu i Bardhë, me gjatësi 47.1 kilometra, pritet të nisin më së largu në muajin gusht. Anamorava e ka merituar një investim të tillë, i cili do të lehtësoj qarkullimin e njerëzve dhe do të mundësoj zhvillim të hovshëm ekonomik të këtij rajoni shumë të rëndësishëm të vendit”, ka shkruar Mustafa./21Media

http://rtv21.tv/mustafa-paralajmeron-ndertimin-e-autostrades-prishtine-gjilan-dheu-bardhe/