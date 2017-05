Mustafa tha se populli e di kush e mashtroi me themelimin e ushtrisë

Mustafa tha se populli e di kush e mashtroi me themelimin e ushtrisë

Kryeministri në largim, Isa Mustafa përmes një postimi në facebook ka thënë Kosovës i nevojitet një qeveri dhe qeverisje evropiane.

“Kosovës i nevojitet një qeveri dhe qeverisje evropiane. Qeveri e cila i ka dyert e hapura në Evropë dhe SHBA, dhe nuk diktohet nga asnjë vend fqinj”ka thënë Mustafa.

Mustafa tha se populli e di se kush e pengoi liberalizimin dhe kush e mashtroi me themelimin e ushtrisë.

“As njëra dhe as tjetra nuk bëhen me deklarata parazgjedhore e as me protagonizëm dhe sidomos nga ata që penguan”shtoi ai./21Media

http://rtv21.tv/mustafa-populli-e-di-se-kush-e-pengoi-liberalizimin/