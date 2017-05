Një lajm i hidhur ka goditur sportin e motorëve pasditen e së hënës

Nicky Hayden nuk ka mundur që të fitojë garën më të vështirë në jetën e tij, atë me jetën. Ish-piloti i njohur ka ndërruar jetë në spitalin Bufalini në Cesena të Italisë.

35-vjeçari ka humbur jetën pas goditjeve që ka marrë në kokë gjatë një incidenti që pati të mërkurën e kaluar. Deri më tani ai ka qëndruar në koma në spital nën kujdesin intensive të mjekëve po fatkeqësisht nuk ia doli.

Ai po stërvitej me biçikletë bashkë me disa miq, kur u përplas me një makinë në një kryqëzim. Stafi i spitalit ku piloti amerikan ishte shtruar lëshoi sot këtë komunikatë.

“Kolegji mjekësor konfirmoi sot ndarjen nga jeta të pacientit Nicholas Patrick Hayden, që u shtrua në spital më 17 maj, në repartin e reanimacionit, pas disa problemeve të rënda shëndetësore të shkaktuara nga një aksident në të njëjtën ditë”.

