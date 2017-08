Bajrami: Të rinjë e Kosovës të papbarabart me të rinjtë evropian

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Rinisë, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, mbajti konferencën me temë “Ndërtimi i Paqes për të Rinj”. U tha se kjo konferencë në kuadër të kësaj dite ka pë qëllim senziblizimin dhe fuqizimin e të rinjëve si kategori e rendësishme për të radhmen e njerëzimit. Po ashtu u tha se të rinnjtë e Kosovës nuk janë të barbart me të rinjtë evropian për shkak të mosliberalzimit të vizave./21Media