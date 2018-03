Jença do të ketë edhe takime tjera

Ndihmësi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së për Çështje Politike, Miroslav Jença sot do të qëndrojë për vizitë në Maqedoni, ku do të realizojë takim me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferin.

Miroslav Jença do të ketë takim të përbashkët me kryetarët e komisioneve për Çështje Evropiane, për Politikë të Jashtme dhe të komisionit për Sistem Politik, gjegjësishtë me Artan Grubin, Antonio Miloshoskin dhe Aleksandër Kiracovski, shkruan TV21./21Media