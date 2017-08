Mbajtja e këtij ushtrimi ka për qëllim testimin e kapaciteteve reaguese vendore dhe ndërkombëtare

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Komunës së Gjakovës njofton se më 24 gusht do të mbahet ushtrimi fushor “Mascal” në aeroportin e Gjakovës, i cili është i projektuar sipas skenarit “Rrëzimi i aeroplanit komercial në Kosovë”, ku parashikohen viktima dhe lëndime në masë të udhëtarëve dhe ekuipazhit.

Ushtrimi është i organizuar nga Agjensioni për Menaxhimin e Emergjencave/MPB me mandat koordinues qeveritar, pjesë e së cilës do të jetë edhe Komuna e Gjakovës dhe do të mbështetet nga KFOR-i në aspektin organizativ dhe implementues.

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim njofton qytetarët, sidomos ata me banim në afërsi të aeroportit, se bëhet fjalë për një ushtrim me skenar të planifikuar e me qëllim të shmangies së çfarëdo shqetësimi eventual.