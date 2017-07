Me inspektorët e rinjë kundër ekonomisë gri

Konkurrenca jo lojale, ekonomia gri, por edhe shitja e mjaltit të rrejshëm, ende janë një nga problemet kryesore të bletarëve. Ata sot u takuan me ministrin e bujqësisë, nga i cili kërkuan zgjidhje për këtë problem. Bletarët ankohen se nuk ka pasur inspektim të mjaftueshëm në terren.

“Kjo gjë, për ne paraqet problem të madh. Na thanë se do ti shpeshtojnë kontrollet, për shkak se vetëm inspektorati është ai i cili mund të na ndihmojë neve si bletarë por edhe qytetarëve të cilët japin para për ushqim të shëndetshëm dhe të mirë, në këtë rast për mjaltë të mirë dhe të shëndetshme”, tha Mende Trajkovski, Shoqata e Bletarëve.

Ministri Nikollovski, është në dijeni për këtë problem. Edhe ai e pranon se ka hasur në produkte të dyshimta në disa markete. Shitësit në të zezë dhe mjalta që shitet në kavanoz, të cilat në fakt janë glukozë dhe sirup misri, Nikollovski do t’i përndjekë pas ndërrimit të personave drejtues në inspektoratet dhe në agjencitë shtetërore. Fajin për këtë gjendje, ministri e lokalizon tek inspektorët.

“Me ndërrimin e pozitave udhëheqëse në të gjitha agjencitë dhe inspektoratet, do të përforcohet kontrolli, gjë për të cilën biseduam edhe në Odën ekonomike, dhe kjo u premtua edhe në fushatën zgjedhore. Ekzistojnë në raftet e supermarketeve, këtë e kam parë unë personalisht, i dimë çmimet, e dimë për çfarë bëhet fjalë. Fakti që kjo është e lejueshme të shitet, dëshmon për jo azhurnimin e institucioneve”, tha Lupço Nikollovski – Ministër i Bujqësisë.

Para një periudhe të caktuar, nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari e pohonin të kundërtën, se në tregtinë me pakicë nuk shitet mjaltë me cilësi të dyshimtë. TV21 kërkoi qëndrim nga Agjencia shtetërore për ushqim, nëse janë njoftuar me gjetjet e Ministrisë së Bujqësisë se nëpër marketet shitet mjaltë me kualitet të dyshimtë. Përgjigja e tyre ishte:

“Si një institucion i cili është përgjegjës për sigurinë e ushqimit, apelojmë deri te qytetarët t’i paraqesin në Agjencinë të gjitha parregullsitë në lidhje me këtë produkt ushqimor”, nga Agjencia për ushqim dhe veterinari.

Ministri i bujqësisë sot njoftoi se për një kohë të shkurtër, 3500 bletarëve do t’u paguhen paratë për subvencionet. Nikollovski lajmëroi se për këtë qëllim janë siguruar 130 milionë denarë, raporton TV21./21Media