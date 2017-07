Deputeti i AAK-së nuk e përjashton mundësinë e koalicionit mes PAN-it dhe LDK-së

Deputeti i AAK-së Rasim Selmanaj është shprehur i vendosur se koalicioni PAN i ka votat e mjaftueshme për ta bërë Qeverinë, ndonëse nuk ka bërë të ditur se sa vota i ka gjithsej. Ai me këtë rast ka thënë se ekziston mundësia që Qeveria të votohet në seancën e 3 gushtit ose një ditë pas saj.

“Ekziston mundësia, por të shohim si do të zhvillohet situata më 3 gusht. Nëse jo më 3 gusht, atëherë një ditë më vonë gjithsesi”, ka deklaruar ai , shkruan zëri.info

Selmanaj më tutje ka folur edhe për një qeveri të gjerë, me ç’rast ka thënë se PAN-it ende beson se do t’i bashkohet LDK-ja.

“Por ne ende po besojmë që të na bashkohet edhe LDK-ja. Ne jemi të hapur dhe mendoj se bashkimi i LDK-së, i LAA-së në një qeveri me Haradinajn do të ishte bukur i natyrshëm”, ka shtuar ai.