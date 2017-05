Adelina Berisha është bërë teze

Adelina Berisha është bërë teze

Së fundmi keni parë se shumë fytyra publike janë bërë prindër, gjyshër e epitete tjera. Së fundmi edhe këngëtarja e mirënjohur Adelina Berisha është bërë teze.

Këngëtarja me këtë rast ka publikuar një fotografi të bebes së motrës së saj, aktores Dafina Mala, shkruan rtv21.tv

“Shume e lumtur per ty Noela e tezes , me ke bere te ndihem personin me te lumtur ne Bote ,nuk mund te pershkruaj me fjale ndjenjen qe po e perjetoj prej momenetit qe erdhe ne jete , urime moter shpirt gjithqka e jemja urime Dafina Mala urime Ori Ornis A. Mala welcome Noela e tezes “, ka shkruar Adelina në mbishkrimin e fotografisë së publikuar.

Ndryshe, kujtojmë se së fundmi Adelina publikoi këngën “NA”./21Media

http://rtv21.tv/ne-familjen-berisha-shtohet-edhe-nje-anetare-e-re/