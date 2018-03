Hollywoodi nuk është aq joshës sa duket në shikim të parë, ka thënë aktorja Megan Fox

Edhe pse shumë ende e shohin atë si një aktore e re, Megan Fox ka pasur një karrierë të plotë 17-vjeçare, gjatë së cilës ishte në gjendje të kuptojë edhe anën tjetër të Hollywoodit.

Në intervistën për revistën Prestige, Megan Fox theksoi se gratë në industrinë e filmit janë nënvlerësuar.

“Kur ju punoni në filma të mëdha, për të cilat disa studio ndajnë 100 apo më shumë milionë buxhet, vlera e jetës njerëzore nuk është asgjë. Njerëzit janë lënduar në atë proces. Ka shumë gjëra të errëta dhe negative që janë duke ndodhur në grup. Ato kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet drejtorit dhe aktorëve, sidomos mes aktoreve. Nuk ka as moral, as integritet në sistemin e studiove të Hollywoodit. E gjitha vjen për shkak të lakmisë së pastër”, ka thënë ajo.