Fillim jo i mbarë i zgjedhjeve, qytetarët ankohen për shkak të fletëvotimeve

Në Itali sot po zhvillohen zgjedhjet parlamentare, në të cilat italianët do të votojnë për 630 deputetë të dhomës së ulët të Parlamentit dhe për 315 anëtarë të Senatit. Megjithatë, fillimi i votimit u përcoll me parregullsi të shumta. Autoritetet në Palermo para fillimit të votimit u detyruan të rishtypin mbi 200 mijë fletëvotime. Qytetarët në Romë u ankuan se nuk po kuptojnë fletëvotimet, të cilat i cilësuan si tejet të komplikuara.

Siç raportuan mediat, fletëvotimet e reja në Palermo u shtypën, pasi që në qendrat e votimit ishin dërguar fletëvotime të gabuara, gjë që bëri që disa qendra të votimit të hapën me vonesë.

Presidenti në largim i Senatit të Italisë, Pjetro Graso deklaroi se një pjesë e fletëvotimeve as që janë dërguar në qendrat e votimit, për ç’arsye disa prej tyre nuk janë hapur fare. Këto vonesa dhe gabime janë të papranueshme, shkroi Grasi në llogarinë e tij në Tuiter dhe shprehu shpresën e tij se këto probleme nuk do të ndikojnë që njerëzit të mos dalin për të votuar. Në Romë, shumë njerëz u ankuan për shkak të fletëvotimeve tejet të komplikuara, duke theksuar se bëhet fjalë për fletëvotime tejet konfuze.

Në zgjedhjet parlamentare të drejtë vote kanë mbi 50 milionë italianë, ndërsa qendrat e votimit do të mbyllën në orën 23. Aleanca e Partive të Qendrës së Djathtë, e kryesuar nga ish-Kryeministri i Italisë, Silvio Berluskoni, konsiderohet si favorite për të fituar më së shumti ulëse, por jo edhe të siguroi shumicën parlamentare. Sipas anketave, Lëvizja Pesë Yje, pritet të jetë partia që do të fitoi më së shumti vota, ndërsa Partia Demokratike në pushtet besohet se do të rreshtohet në vendin e tretë.

Rezultatet paraprake pritet të publikohen menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit, ndërsa rezultatet përfundimtare gjatë ditës së nesërme. Fushata zgjedhore u karakterizua nga temat si migracioni, vendi i Italisë në Evropë dhe tregu i punës.

Nëse ngadhënjen koalicioni i tij, Berluskoni nuk do të jetë kryeministër, pasi që nuk mund të ushtroi funksion publik deri në vitin e ardhshëm, pasi që është shpallur fajtor për evazion fiskal. Në vend të tij, kandidat i koalicionit të Berluskonit për kryeministër do të jetë Presidenti aktual i Parlamentit të Evropës, Antonio Tajani./21Media