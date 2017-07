Në Ohër sot do të mbahet seria e fundit e garave pesëkilometërshe në plazhin Beach Run

Anëtarët e ekipeve të NRC – Hajk+Ran klub Shkup dhe Ark Lotus Prilep do të vrapojnë për mbështetjen e personave me sëmundje të rralla, kumtoi Shoqata e qytetarëve për sëmundje të rralla, kumtoi Shoqata e qytetarëve për sëmundje të rralla “Jetë me sfida” nga Manastiri.

Shoqata në kumtesë i thekson pritjet e programit për sëmundje të rralla vitin e ardhshëm në mënyrë financiare të rritet me qëllim që të mbulohen sa më shumë sëmundje, sa më shumë pacientë dhe të ketë barëra për të gjithë.

Sipas Shoqatës, çdo familje meriton të ketë mundësi për jetë më të mirë.

Nga Shoqata shfaqën shpresë se vitin e ardhshëm nuk do të ketë vonesë në tenderë dhe barëra se procedurat do të zhvillohen në kohë dhe se familjet nuk do të kenë nevojë të tubojnë mjete humanitare për mjekim./21Media