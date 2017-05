Veseli arriti në PDK

Në selinë e PDK-së tashmë ka arritur edhe kryetari i PDK-së, Kadri Veseli. Këshilli i Përgjithshëm i PDK-së do ta mbajë mbledhjen ku do të dalë me një qëndrim për mocionin e mosbesimit iniciuar nga opozita.

Mbledhja e PDK-së pritet që të fillojë në çdo moment.

Ndryshe, seanca e Kuvendit sot fillon në orën 10:00 dhe mocioni me 42 nënshkrime është dërguar në kryesinë e Kuvendit nga grupet parlamentare të Nisma për Kosovën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje dhe disa deputetë tjerë, përfshirë dhe tre deputetë të PDK-së.

