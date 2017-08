''Ligji do të kaloj në Qeveri dhe do të dërgohet në komisionin Venecian''

Deri në skadimin e 100 ditëve të para nga formimi i Qeverisë së re, mbetet edhe një muaj, periudhë brenda së cilës përfaqësuesit qeveritarë në Maqedoni do të arrijnë që të merren vesh për të gjithë detajet që kanë të bëjnë me ligjin e ri për gjuhët. Ky ligj, pritet që ta hap rrugën për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe në nivel të njëjtë me gjuhën maqedonas. Ministri i shëndetësisë, Arben Taravari, sot tha se me këtë do të realizohet premtimi i partisë së tij, LR-PDSH.

“Ligji do të kaloj në Qeveri dhe do të dërgohet në komisionin Venecian. Ne si parti, këtë gjë e kemi thënë para se të hyjmë në Qeveri, si Lëvizje për reforma në PDSH, këtë e kemi thënë që ditën e parë kur kemi hyrë në Qeveri, e themi edhe tani se ky ligj në Qeveri do të hyj në njëqind ditët e para të punës të saj”, tha Ministri i Shëndetsisë, Arben Taravari.

Taravari pohon se në Qeveria ekziston koordinim për Ligjin dhe nuk ka nevojë nga kërcënime për lëshimin e koalicionit qeveritar. Tomisllav Tuntev, deputet i LSDM-së, sot gjithashtu tha se Ligji për avancimin e përdorimit të gjuhëve, është përputhur dhe se deri në fund të javës do të hyjë në procedurë kuvendore. Gjithashtu duke i mohuar sugjerimet e gazetarëve se ky akt përdoret si alibi për shtyrjen e zgjedhjeve lokale

“Nuk ka asnjë arsye që ky ligj të jetë pengesë për mbajtjen e zgjidhjeve lokale. Zgjedhje do të ketë më 15 tetor, dhe më 6 gusht kryetari do ti shpall zgjedhjet”, tha Tomisllav Tuntev, deputet i LSDM-së.

Sipas Tuntevit, kërkesat e partive shqiptare për dy gjuhësi në bankënota dhe në emblemën e uniformave ushtarake do të shqyrtohen nga ana e komisionit Venecian. Ligji për gjuhët para dy ditëve e hapi debatin për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve. Por u vërtetua se së pari duhet të caktohen kompetencat e dy organeve të reja të cilat duhen të formohen – agjencia dhe inspektorati për zbatimin e gjuhëve në Maqedoni, raporton TV21./21Media