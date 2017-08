Neki Emra preferon të pëlqehet nga të gjithë

Rrjetet sociale po shfrytëzohen nga artistët shqiptar për të promovuar veten dhe punën e tyre. Mjafton të publikohet një fotografi apo video me ndonjë mbishkrim dhe menjëherë mediat rozë do ta kenë në ballinë, shkruan rtv21.tv

Ndryshe nga shumë këngëtarë të tjerë, Neki Emra nuk preferon këtë mënyrë të të funskionuarit. Këtë e ka pranuar edhe në emisionin veror “21 Gradë” të RTV21.

“Prej ditë së parë kur kom dal nuk kam pas qejf me qenë këngëtar skandaloz, do me thonë kom pas qejf me i pas këngët e mira, me më pëlqye një fëmijë 5 vjeç, 7 vjeç ose 10 vjeç, po kom pas qejf me më pëlqye edhe një plak”, ka thënë Neki.

Ai tregon se për të e rëndësishme është që këngët që ai publikon të jenë të mira dhe të pëlqehen nga publiku.

“Ndoshta po të kisha qenë pak skandaloz do të kisha qenë në pozita tjera, qoftë ekonomike, qoftë mediale”, shtoi Neki./21Media