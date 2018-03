Bashkëshorten dhe vajzën i ka në paralizë dhe epilepsi

Bashkëshorten dhe vajzën i ka në paralizë dhe epilepsi

Zija Iseni 50 vjeçar nga Maqedonia jeton bashkë me vajzën dhe gruan e tij.

Përveç se duhet të mendoj se si të sigurojë ushqim, ai duhet të kujdeset edhe për bashkëshorten dhe vajzën Ajshen 12 vjeçe, pasi të dyja janë me paralizë cerebrale dhe epilepsi.

Financiarisht janë keq, pasi Zijai nuk ka punë rregullisht, ndërsa pengesë për të gjetur punë është edhe ajo se nuk mund t’i lë të sëmurit vetëm në shtëpi.

“Këtë qumështin ma dha një koleg tek puna për vajzën, meqenëse e kamë të sëmur vajzën. Ja me këtë sallam po ha vajza. Ajo nuk din asgjë të përgatis”, tha Zija Iseni.

E zonja e shtëpisë thotë se është e sëmurë dhe nuk mundet të përgatisë asgjë. Ajo ka vështirësi edhe në të folurit.

“Jam e sëmurë më dhemb koka, motrat e mija vijnë dhe më pastrojnë shtëpinë”, tha Hateme Iseni.

Zijai ka edhe një hall tjetër. Ai jeton me qira ndërsa vështirë po ja del që ta paguaj atë rregullisht, me çka rrezikon që një ditë të mbesin në rrugë.

“Muajt janë të shpeshta, rrogë nuk marr, me një social të kësaj vajzës, edhe me atë mezi me del deri në fund të muajit. Edhe kjo është e sëmur nuk mund të ngritët, nuk mund të mbaj, nuk mund të punon”, shtoi Zija Iseni.

“Sa merr social vajza?”

“Vajza merr 3 mijë denarë social, nëse ka dikush të më ndihmoj të kaloj këtë krizë”, tha ai.

Me 3 mijë denarë Zijai duhet të mendon për qiranë dhe për ushqim. Ai thotë se gjatë muajit mundohet të punon, por shpesh herë kthehet me duar bosh.

Zijai në emër të familjes kërkon që personat human t’ia shtrin dorën, që së paku vajza të mos vuan mungesën e ushqimit, raporton TV21./21Media