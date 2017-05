Besnik Berisha, i është bashkuar Nismës për Kosovën

Nënkryetari i Kuvendit Qendror, njëherit anëtari i Kryesisë së AKR-së në Ferizaj, Besnik Berisha, i është bashkuar Nismës për Kosovën.

“Gjatë takimit që Berisha ka zhvilluar me sekretarin organizativ të Nismës, Enver Hoti, tha se i bashkohet Nismës për Kosovën, sepse është shumë i bindur se vetëm me vizionin e kryetarit Limaj vendi do të ecë përpara”., thuhet në njoftimin e dërguar.

Po ashtu në njoftim thuhet se Besnik Berisha ka marrë edhe pëlqimin e plotë të strukturave tona në Ferizaj, që nga tani e tutje të jetë koordinator i degës së Nës për Kosovën në Ferizaj, ka thënë Hoti./21Media

http://rtv21.tv/nenkryetari-kuvendit-qendror-te-akr-se-bashkohet-nismes/