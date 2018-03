Kjo është marrëveshja e parë ndërkombëtare për Sigurime Sociale

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica sot në Bruksel ka nënshkruar Marrëveshjen për Sigurime Sociale me homologen e tij, Ministren e Çështjeve Sociale dhe Shëndetit Publik, Maggie De Block.

Siç bëhet e ditur në komunikatën e ministrisë, kjo është marrëveshja e parë ndërkombëtare për Sigurime Sociale, nga e cila përfitojnë direkt qytetarët kosovar, që kanë punuar dhe vepruar në Mbretërinë e Belgjikës.

”Ministri Reçica theksoi se nënshkrimi i kësaj marrëveshje përkon edhe me 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe kjo ngjarje sikur e përmbushë edhe më shumë këtë festë duke shtuar se, kjo është një marrëveshje me një shtet mik, i cili po tregon se Kosova është partner i barabartë.

Gjithashtu, Ministrja De Block theksoi rëndësinë e kësaj marrëveshjeje duke cekur se nga kjo do të përfitojnë qytetarët e dyja vendeve, në fushën e sigurimeve dhe mbrojtjes sociale”, bëhete e ditur në komunikatën e ministrisë.

Ndryshe, me këtë marrëveshje të nënshkruar sot Kosovës i është hapur rruga që së shpejti të lidhë të tilla marrëveshje edhe me shtete të tjera, aty ku qytetarët tanë kanë vepruar dhe derdhur djersën e tyre./21Media