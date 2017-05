The Guardian: Kidman yll i këtij edicioni

Nesër do të fillojë edicioni i 70-të i Festivalit të Filmit në Kanë, në bulevardin e famshëm de la Croisette.

President i jurisë këtë vit është Pedro Almodóvar, i cili do të shoqërohet nga Jessica Chastain, Will Smith, Fan Bingbing, Agnes Jaoui, Paolo Sorrentino, Maren Ade, Park Chan-Wook dhe Gabriel Yared.

Ylli i kësaj ngjarje do të jetë aktorja Nicole Kidman, pasi ajo do të ketë katër paraqitje në këtë festival në përzgjedhjen zyrtare, shkruan The Guardian.

Sipas prestigjiozes, hashtagët zyrtarë të mediave sociale për festivalin e filmit të Kanës këtë vit janë # Cannes2017 dhe #Cannes70. Por ndoshta duhet të jetë #Nicolefest dhe #Nicolepalooza”.

Festivali që për këtë vit në poster ka vendosur një fotografi të aktores italiane, Claudia Cardinale, do të përfundojë më 28 maj./21Media

