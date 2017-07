Veseli: Më 3 gusht dihet kandidati i PAN-it për Kryetar Kuvendi

Me kryesinë e vjetër të Kuvendit të Kosovës, u mbajt mbledhja e sotme për të diskutuar për 3 gushtin – datën kur do të mbahet seanca konstituive e legjislaturës së gjashtë. Kryeparlamentari në largim Kadri Veseli nuk e bëri të ditur kandidatin e koalicionit PAN për kryetar kuvendi, ndërsa deputetja e Vetëvendosjes Aida Dërguti nuk bëri të ditur nëse do ta votojnë këtë të fundit.

Sipas KDI-së, mos konstituimi i Kuvendit mund të qoj vendin në një bllokadë institucionesh./21Media