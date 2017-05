Me datë 19 maj, nesër mbrëma, në Teatrin Kombëtar të Kosovës vjen shfaqja ‘Një përmendore për Gomarin’

Shfaqja ‘Një përmendore për Gomarin’ do të ngrihet mbi idenë e përplasjes së dy realiteteve, Oligarkive politiko-biznisore, të cilët shfaqen të paskurpullt dhe tepër të shkathëta, duke kthyer çdo papritshmëri në llogari të vet, dhe nga ana tjetër, njerëzve të thjeshtë të instrumentalizuar, të cilët udhëhiqen nga logjika e instinkteve dhe logjika e mbijetesës nga rasti në rast.

Ngjarjet e shfaqura paralele nga jeta e oligarkëve primitiv politikë dhe botës së bizneseve të inkriminuara të lidhura edhe me ‘ndërkombëtaret’, do të projektohen si një botë e njohur nga realiteti për shikuesin, dhe ritmi i shpejtë i shfaqjes, vetëm sa do të rizgjojë atë botë të fjetur për ta rinjohur dhe për ta demaskuar edhe një herë.

Në shfaqjen nga Ali Mehmetaj dhe me regji nga Natyrë Kallaba luajnë Çun Lajçi, Kosovare Hoti, Kreshnik Malushaj, Beslidhje Bytyqi, Besart Zeneli, Valire Haxhijaj dhe Alban Rexhaj.

Shfaqja vjen me fillim nga ora 20:00 ndërsa repriza vjen menjëherë të nesërmen, me 20 maj, në të njëjtin orar./21Media

