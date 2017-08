Edhe pse i përgatitur për të pritur mysafir, kryeqyteti dy ditë para Super Kupës së Evropës që do të luhet në Telekom Arena, duket gati se i zbrazur

Sikur stadiumi dhe rrethina e saj, ashtu edhe qendra e qytetit ishin e boshatisur. Në qendër të qytetit shiheshin se përgatitjet për skenën ku do të shikohet ndeshja në të hapur është në përfundim, ndërsa në stadium nuk shiheshin lëvizje dhe dukej sikur gjithçka është gati për finalen.

“Siç po mund të shihni janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar hyrjet në Telekom arena ku do të mbahet super kupa të martën, ndërsa mënyra e vetme për të hyrë është përmes këtyre disa pikave.”

Në qytet kishte turistët po shëtisin dhe fotografoheshin gjithandej. Të pranishme janë edhe mediat të huaja që kanë ardhur për të raportuar për vendin ku do të mbahet për herë të parë një finale e madhe e futbollit evropian. Në qendër të Shkupit takuam edhe ekipin e televizionit zyrtar të klubit të futbollit Real Madrid.

“Ne gjithmonë udhëtojmë ku do që udhëton Real Madridi, kemi ardhur me shpresën që të raportojmë për fitimin e titullit të parë të Real Madridit për këtë sezon. Shpresojmë që parasë gjithash të martën të shijojmë futboll të mirë dhe kuptohet të shohim Real Madridit si shpallet kampion. Nuk e kom njohur qytetin, nuk kam qenë kurrë më parë, pata rastin të shohë disa pjesë të qytetit dhe më pëlqeu shumë”, tha Gazetarja e RealMadridTV.

Ndryshe Real Madrid dhe Manchester United do të arrijnë në Aeroportin Aleksandri i Madh nesër në mesditë. Seancën përgatitore e Manchester United do të jetë nga 17 e 30 ndërsa do të stërviten nga ora 19 e 30 deri në ora 20 e 30.