Hoxhaj: Kadri Veseli do të jetë kandidat i vetëm për kryetar të Kuvendit.-Hoxhaj: Do të marrim pjesë në takimin e nesërm konsultativ.-Sfeçla: VV-ja nuk do të marr pjesë në takimin e nesërm konsultativ

Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për krijimin e institucioneve, nesër në orën 10.00 do të mbahet takimi konsultativ midis shefave të grupeve parlamentare. Pjesëmarrjen në këtë takim e ka konfirmuar vetëm koalicioni PAN, ndërsa Vetëvendosje dhe koalicioni LAA takimin e nesërm konsultativ e quajnë të panevojshëm. Ndërsa rreth mundësisë së formimit të institucioneve PDK-ja sot ka mbajt takim të kryesisë./21MEDIA