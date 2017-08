Është prezantuar para medieve, transferimi më i ri i Paris Saint-Germain

Neymar është edhe zyrtarisht një futbollist i PSG-së.

Në prezantimin e tij në sallën e konferencës së Parc Des Princes, braziliani shoqërohej pronari i PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Ai ka treguar se nuk janë paratë shkaku se përse ai vendosi të transferohej tek ekipi francez.

“Largimi nga Barcelona ka qenë një prej vendimeve më të vështira që kam marrë në jetë”, ka thënë Neymar.

“Kush më njeh mua e di shumë mirë që nuk erdha këtu për shkak të pagës, sepse nëse do të ishte kështu mund të isha diku tjetër duke luajtur”.

“Çdo ditë pyesja zotin se ç’duhet të bëja dhe besoj se kjo është rruga e duhur për mua. Parisi është një qytet i mrekullueshëm nuk gjej fjalë për ta përshkruar. Pres me padurim momentin kur do të nis stërvitjen me shokët e skuadrës ku sigurisht duam të fitojmë shumë tituj”, ka përfunduar Neymar.

Ai ka zgjedhur fanellën me numrin 10 të cilën ia ka lënë të lirë, që me vetëdëshirë, Javier Pastore ia ka lënë të lirë.