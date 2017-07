Këto deklarata i ka bërë bashkëlojtari i tij tek Barcelona Marlon Santos

Qendër mbrojtësi i Barcelonës Marlon Santos nuk ka dyshim se Neymar do të qëndrojë tek Barcelona, edhe pse ka interesim serioz nga Paris Saint Germain për blerjen e tij.

Në kupën ndërkombëtare të kampionëve kundër Juventusit të shtunën, Neymar kishte një ndeshje fantastike, duke shënuar 2 gola në fitoren 2 me 1 të katalanëve, shkruan rtv21.tv.

Pas ndeshjes braziliani Marlon deklaroi: “Për mua Neymar është një nga futbollistët më të mirë në botë. Nuk kam biseduar me të por shpresoj se ai do të qëndrojë. Ne nuk kemi nevojë ta bindim Neymarin që të qëndrojë, ai është këtu me ne, dhe do të qëndrojë“./21Media