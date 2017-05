Neziraj: Qendrës Multimedia nuk i është ndarë buxhet

Themeluesi i Qendrës Multimedia, Jeton Neziraj, ka reaguar nëpërmjet llogarisë së tij në Facebook mbi ndarjen e çmimit vjetor nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për prezantim të suksesshëm ndërkombëtar, që i është ndarë kësaj qendre.

Reagim i tij i referohet vendimit më të hershëm të ministrisë mbi mbështetjen e projekteve të skenës së pavarur, ku Qendrës Multimedia nuk i janë ndarë buxhet.

“ 2016 MKRS: Çmimi vjetor për Prezantimin më të Suksesshëm Ndërkombëtar i ndahet Qendrës Multimedia.

2017 Ndërkohë, Qendrës Multimedia, sivjet MKRS i ka ndarë zero buxhet për aktivitetet e saja.

Çfar ironie!

S’di njeri a me kajtë a me keshë.

E për disa prej cmimeve tjera që ishin nda, ma mirë mos me folë… Mozomokeq!”, ka shkruar Neziraj./21Media

