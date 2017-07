Prestreshi ka thënë se edhe në ligjin e ri për automjete ka elemente që e ndajnë tregun

Autoriteti Kosovarë i Konkurrencës (AKK), nga data 5 gusht e këtij viti, fillon implementimin e agjendës për reforma evropiane, që me këtë kontratë të nënshkruar me Qeverinë dhe Kuvendin e ka për obligim të identifikojë monopolet, pozitën dominuese të tregjeve në gjithë territorin e Kosovës.

Kryetari i AKK-së, Valon Prestreshi, ka bërë të ditur se janë rreth 14 tregje që do të identifikohen dhe hetohen për monopol. Prestershi në një intervistë për KosovaPress, ka thënë se tregu i telekomunikacionit, energjisë, ujit, derivateve të naftës, tregu i sigurimeve, tregu farmaceutik, prokurimit publik, bankat do të hetohen për monopol, çmime, pozitë dominuese.

Autoriteti do të hetojë këto tregje deri më 15 dhjetor dhe më pas gjetjet me rekomandime do t’i dorëzohen Qeverisë dhe Kuvendit.

Ai ka treguar se demi më 15 dhjetor, Autoriteti duhet të përpilojë raportin dhe t’i dorëzojë Qeverisë. Sipas tij, AKK, nuk do të bëjë asnjë kompromisë në gjetjet e marrëveshjeve gjentile (marrëveshje gojore) apo atyre ilegale.

Ai po ashtu ka thënë se në tregun e vendit ka monopole, që në disa raste janë të krijuara edhe me dijeni të shtetit siç është homologimi i automjeteve.

Sipas tij, shumë shpejt duhet që edhe ky treg të liberalizohet pasi janë kërkesa që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës.

Ai po ashtu tha se abuzimi me pozitën dominuese është i ndaluar edhe me kodin penal. Sipas tij, gjobat janë 10 përqind e qarkullimit vjetor të kompanisë.

Prestreshi po ashtu ka thënë se edhe në ligjin e ri për automjete ka elemente që e ndajnë tregun. Sipas tij, neni 89 i këtij ligji thotë se gjithë qytetarët janë të obliguar që të bëjnë kontrollin teknik në komunën e tyre.

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës në të kaluarën kishte ndëshkuar me nga 100 mijë euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale, pasi që si të tilla ishin dyshuar për fiksim të çmimeve.

Ngjashëm ishte vepruar edhe me 10 kompani të sigurimeve të cilat ishin gjobitur secila me nga 100 mijë euro./21Media