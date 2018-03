Seanca e Kuvendit, parakalimi i FSK-së dhe policisë mbahen të dielën e jo shtunën

Seanca e Kuvendit, parakalimi i FSK-së dhe policisë mbahen të dielën e jo shtunën

Nga Këshilli Organizativ për festimin e 10 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë është bërë ditur se seanca solemne e Kuvendit, parakalimi i FSK-se dhe Policisë së Kosovës është shtyre për 18 shkurt.

“Ndryshimi është bërë për shkak të pamundësisë që të jene prezent në seancën solemne disa nga miqtë tanë ndërkombëtarë, sepse do të jenë pjesëmarrës edhe në Konferencën e Sigurisë që do të mbahet ne Munih nga 16-18 shkurt. Do të kenë adresim edhe ne Kuvendin e Kosovës”, thuhet nga Këshilli Organizativ.

Burime të rtv21.tv kanë bërë të ditur se gjatë këtyre 10 ditëve festë, Kosovën do ta vizitojnë mbi 60 delegacione nga vende të ndryshme të botës. Shtatë nga ta nga Shqipëria.

Më poshtë agjenda për nesër, të shtunën dhe të dielën.