Nis lëshimi i patentë- shoferëve me dizajn të ri

Ministria e Punëve të Brendshme, sot do të fillojë lëshimin zyrtar të patentë-shoferëve me dizajn të ri.

Gjatë kësaj ceremonie, ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, do të pajisë disa qytetarë të Republikës së Kosovës me patentë-shoferët e rinj.

Ceremonia do të mbahet në objektin e Agjencisë për Regjistrim Civil.

Dizajni i ri i patentë-shoferëve thuhet se ka përfshirë ndryshimet e nevojshme që janë paraparë në përmbajtjen dhe formën e patentë-shoferit të Republikës së Kosovës, sipas Ligjit për Patentë-Shofer, Ligjit për Rregullat e Trafikut rrugor dhe direktivave të BE-së.

Po ashtu, në dizajnin e ri, të patentë-shoferi është i inkorporuar edhe me QR-Code, i cili do të mundësojë zbatimin e patentë-shoferit mobil, të lëshuar javën e kaluar nga MPB. Me këtë rast, Kosova është bërë vendi i pare në botë që do të ofrojë ketë shërbim në telefonat e mençur.

Patentë shoferët e rinj, të përgatitur nga ARC së bashku me kompaninë gjermane Veridos, kombinojnë dizajnin më bashkëkohor me teknologjitë më të fundit të sigurisë.

Ministria e Punëve të Brendshme i ka përfunduar të gjitha procedurat për lëshimin e patentë-shoferëve profesionalë, ndërsa lëshimi i tyre do të fillojë në koordinim me Ministrin e Infrastrukturës. / 21Media