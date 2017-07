Transaksionet e para do të kryhen vetëm në Bitcoin

Transaksionet e para do të kryhen vetëm në Bitcoin

ATM-ja ku qytetarët nga Kosova dhe vendet e rajonit do të mund të blejnë Bitcoin do të vendoset pranë Qytezës Pejton, rruga Radovan Zogoviq 4/1 në një ambient të qetë dhe të dizajnuar posaçërisht për të.

“Albvision hap dyert për të gjithë të interesuarit që duan të dinë më shumë rreth kësaj ATM-je. Një staf i dedikuar do të ofrojë informacion dhe sqarim për mënyrën e funksionimit të saj dhe jo vetëm. Nisur nga kërkesa në rritje për krypto valutat në tërësi dhe Bitcoin në veçanti, lançimi vjen një javë pasi Albvision LTD u bë kompania e parë që sjell në Kosovë një ATM të monedhës virtuale”, thuhet në një njoftim për media.

Transaksionet e para do të kryhen vetëm në Bitcoin, ndërsa në të ardhmen ajo do të pasurohet edhe me 10 monedha të tjera virtuale.

“Monedhat virtuale bazohen mbi një teknologji të re të quajtur blockchain. Mbi 1.4 miliard dollar janë investuar në teknologjinë blockchain në vetëm tre vitet e fundit sipas Forumit Ekonomik Botëror. Është projektuar se deri në 2027-ën 10% e GDP-së globale do të jetë e ruajtur në platformat blockchain.

Kompania ka deklaruar se së shpejti Tirana dhe Shkupi gjithashtu do të kenë një ATM të monedhave virtuale”, thuhet në njoftim.

Bitcoin është monedha virtuale më popullore në botë me një vlerë tregu prej 40 miliard dollarësh. Që nga fillimi i vitit ajo pati një rritje të konsiderueshme duke prekur vlera rekord prej 3,000 dollarësh gjatë muajit Qershor.

Albvision themeluar në 2000 në Kosovë ushtron aktivitetin e saj në sektorët e sistemeve të informacionit dhe sigurisë, bankarë, postarë, energjetik, telekomunikacionit, komunikimit me mbi 10 vite eksperiencë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.