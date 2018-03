Ky preokupim i qytetarëvetë Kosovës nën hijen e vështirësisë së votave për demarkacion

Ky preokupim i qytetarëvetë Kosovës nën hijen e vështirësisë së votave për demarkacion

Partitë në pushtet, edhe pse të përkrahura edhe nga LDK-ja opozitare, janë në vështirësi për të siguruar së paku 80 vota për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Mbase më shumë shpresojnë se edhe për ndonjë votë do të marrin mbështetjen e Listës Serbe, përderisa Vetëvendosje duket se është prerazi kundër këtij versioni të marrëveshjes. Nën hijen e telasheve për vota herë pas here po dëgjohet edhe pyetja, që është preokupim i qytetarëve: pas ratifikimit të mundshëm të demarkacionit, kur do të mund të udhëtojmë pa viza, sikurse të gjithë qytetarët e tjerë të Evropës. /21Media