Ngjarjet që shënojnë ditën e sotme në vendin tonë

Mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit, ora 10:00)

Mbahet mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. (Ora 10:00)

Ambasadori amerikan, Greek Delawie merr pjesë në përfundimin e praktikës profesionale për 47 praktikantë në sektorin energjetik. (Fakulteti Elektroteknik i Universitetit të Prishtinës, ora 10:30)

Ministria e Punëve të Brendshme do të fillojë me lëshimin zyrtar të patentë-shoferëve me dizajn të ri. (Objekti i Agjencisë për Regjistrim Civil, ora 13:00)

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj do të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e Vushtrrisë, Xhafer Tahiri. (Komuna e Vushtrrisë, ora 13:00)

Komunën e Rahovecit do të vizitojë Rasim Demiri, ministër në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. (Ora 13:00)

Mbledhja e rregullt e KKK-së. (Kuvendi Kosovës, Salla S-I, ora 14:00)