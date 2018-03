Kryeministri Ramush Haradinaj bënë homazhe në Kompleksi Memorial “Adem Jashari”, në Prekaz. (Prekaz, ora 09:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj bënë homazhe në Kompleksi Memorial “Adem Jashari”, në Prekaz. (Prekaz, ora 09:00)

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, për nderë të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, ndan mirënjohje për esetë më të mira. (Objekti i Universitetit, ora 10:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj bënë homazhe te Shtatorja e Zahir Pajazitit. (Prishtinë, ora 10:00)

Koalicioni i OJQ-ve “Demokracia në Veprim” organizon tryezën e diskutimit me rastin e publikimit të Raportit përfundimtar të vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2017. (Hotel “Sirius”, ora 10:00)

Drejtoria komunale e Shëndetësisë do të qëndrojë në Qendrën e Mjekësisë Familjare në lagjen “Kodra e Minatorëve” në pjesën e Veriore të Mitrovicës. (Ora 10:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj bënë homazhe te varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe të varrezat e dëshmorëve në Velani. (Prishtinë, ora 10:20)

Grupi për Studime Juridike dhe Politike organizon tryezën e diskutimit me temë “Në kërkim të një konsensusi: Çfarë po kërkon Serbia nga procesi i Dialogut me Kosovën?”. (Hotel “Swiss Diamond”, ora 10:30)

Mbahet konferenca e rregullt javore të Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit të Kosovës, salla S 3, ora 11:00)

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, bën prezantimin e II-të Vvjetor i projekteve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Kadri Zeka”. (Objekti i Universitetit të Gjilanit, ora 11:00)

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica dhe kryetari i Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, nënshkruajnë Marrëveshjen e Mirëkuptimit. (Objekti i Komunës së Mitrovicës, ora 11:30, vetëm pamje)

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica do të bëjë përurimin e objektit për banim social për 17 familje, në lagjen Trepça ish Stan Tërg të Mitrovicës. (Ora 12:00)

Ambasadori i Kanadasë, Daniel Maksymiuk do të vizitojë projektet e përkrahura nga Qeveria e Kanadasë. (Projekti i zbatuar nga The Ideas Partnership, Fushë Kosovë, ora 12:20)

Instituti i Historsie “Ali Hadri” organizon përurimin e librit tim “E vërteta për Nolin” e autores Entela Komnino. (Biblioteka Kombëtare e Kosovës, ora 13:00)

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës organizon një tryezë me temë “Raportimi 10 vitet e fundit – Ku ishim dhe ku kemi arritur?”. (Hoteli “Swiss Diamond”, ora 14:00)

Let’s Do It Kosova organizon aksion pastrimi në pikën kufitare me Serbinë, në Merdare, ku do të marrin pjesë ministrja e MMPH-së, Albena Reshitaj dhe kryetari i Podujevës, Agim Veliu. (Merdare, ora 14:00)

Ambasadori i Kanadasë, Daniel Maksymiuk do të vizitojë projektet e përkrahura nga Qeveria e Kanadasë. (Klinika e Gjinekologjisë në QKUK, ora 14:30)

Mbahet festivali multikultror për nder të 10-vjetoprit të pavarësisë. (Qendra Sportive “Sezai Surroi”, Prizren, ora 18:00)

Galeria e Ministrisë së Kulturës organizon hapjen e ekspozitës “Retrospektivë” të piktores Alije Vokshi. (Galeria e Ministrisë së Kulturës, ora 19:00)