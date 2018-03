Orari i ngjarjeve që shënojnë ditën e sotme,17 shkurt 2018

Me rastin e 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, ambasadorja e Finlandës në Kosovë Pia Stjernvall do të dhurojë një “pako të amësisë” për foshnjën e parë që lind më 17 shkurt 2018. (Klinika Obstetrike Gjinekologjike dhe e Neonatologjisë në Prishtinë, ora 09:00)

Komuna e Deçanit mban mbledhje Solemne. (Salla e Asamblesë Komunale në Deçan, ora 10:00)

Udhëheqës të Komunës së Gjilanit bëjnë homazhe të varrezat e dëshmorëve. (Varrezat e dëshmorëve në Gjilan, ora 10:00)

Mbahet mbledhja solemne e Qeverisë së Republikës së Kosovës, për nder të 10 vjetorit të pavarësisë. (Ndërtesa e Qeverisë, ora 11:00)

Anëtarët e kryesisë së LDK-së do të bëjnë homazhe te varri i Presidentit Ibrahim Rugova. (Ora 11:00)

Kryetari i Komunës se Deçanit, Bashkim Ramosaj bën homazhe në Kompleksin Memorial në Gllogjan dhe pranë Lapidarëve të Dëshmorëve të Kombit në Deçan. (Gllogjan, ora 11:00)

Oda Ekonomike e Kosovës prezanton indikatorët kyç ekonomik në këtë periudhë 10 vjeçare. (OEK, ora 11:00)

Komuna e Gjilanit bën zbulimin e pllakës së Këshillit te Bashkësisë Islame në shenjë mirënjohje për kontributin e zhvilluar për çështjen kombëtare. (Gjilan, ora 11:30)

Në Podujevë do të bëhet zbulimimi i shtatores së heroit Ali Ajetit. (“Bulevardi i Dëshmorëve” në Podujevë, ora 12:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj pret në takim Komandantin e Gardës Kombëtare të Iowa-s, Gjeneralin Tymothy Orr. (Ndërtesa e Qeverisë, ora 12:00)

Këngëtarja me famë botërore, Rita Ora do të arrijë në Kosovë. (Aeroporti i Prishtinës, ora 13:00)

Komuna e Deçanit organizon manifestimin qendror festiv. (Salla e Pallatit të Kulturës “Jusuf Gërvalla”, ora 13:00)

Kuvendi komunal i Gjilanit mban seancë solemne për nder të Pavarësisë së Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit komunal të Gjilanit, ora 14:00)

Këngëtarja me prejardhje nga Kosova dhe me famë botërore, Rita Ora bashkë me Këshillin Organizativ për Shënimin e Dhjetëvjetorit të Pavarësisë, mban konferencë. (Hotel “Swiss Diamond”, ora 15:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj pret në takim këngëtaren me prejardhje shqiptare, Rita Ora. (Ndërtesa e Qeverisë, ora 15:15)

Bibloteka Kombëtare e Kosovës organizon aktivitet për veprimtarin “Kosova nga historia në shetësi”. (Holli i Bibliotekës Kombëtare, ora 16:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj pret në takim kongresistin Eliot Engel. (Ndërtesa e Qeverisë, 16:00, vetëm pamje)

Muzeu i Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Shqipërisë në Kosovë, do të prezantojnë ekspozitën e 40 Sarandave. (Lapidariumi i Muzeut të Kosovës, ora 17:00)

Kryeministri Ramush Haradinaj pret në takim Ndihmës Administratorin e USAID-it për Evropë dhe Evroazi, Brock Bierman. (Ndërtesa e Qeverisë, ora 17:00 – vetëm pamje)

Performanca e këngëtares sonë me famë botërore, Rita Ora dhe reperit të njohur Ledri Vula në sheshin “Nënë Tereza”. (Ora 20:00)