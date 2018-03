Cila ngjyrë ju pëlqen juve?

Sipas autorit të librit “Rregullat e jetës”, David Zyla, edhe pse gardëroba juaj është e mbushur me rroba të ngjyrave dhe nuancave të ndryshme është gjithmonë një ngjyrë që ju e keni më të preferuar, sepse ndiheni me rehat me të.

Ja se si ngjyra që ju preferoni, ju shfaq tek të tjerët.

Ngjyra e zezë

Sipas hulumtimeve në fushën e psikologjisë, ngjyra e zezë është perceptuar nga të tjerët si një tregues i prestigjit, fuqisë, seriozitetit dhe inteligjencës. Prandaj, në shumë universitete evropiane, manteli i diplomimit është me ngjyrë të zezë.

Njerëzit të cilët preferojnë të veshin rroba të zeza janë ambiciozë, të vendosur, por edhe të ndjeshëm. Si rregull, ata janë emocionalë dhe lehtësisht të qeshur, edhe pse shpesh përpiqen ta fshehin atë. Ngjyra e zezë i ndihmon ata të kalojnë vëmendjen e mjedisit nga pamja e tyre në personalitet, pasi cilësitë e brendshme të një personi janë më të rëndësishme për ta.

Ngjyra kafe

Kafja është ngjyra e tokës, ngjyra e diçkaje të besueshme, të fortë dhe të qëndrueshme. Kështu perceptohen nga të tjerët njerëzit që përdorin shpesh ngjyrën kafe në veshjen e tyre.

Njerëzit që preferojnë të veshin ngjyrë kafe janë pak konservatorë, respektojnë më të vjetrit dhe gjithmonë kërkojnë paqe, stabilitet dhe forcë në gjithçka.

Një vajzë me një fustan ngjyrë kafe ose një burrë në një xhaketë kafe japin përshtypjen e një personi të besueshëm, inteligjent dhe racional.

Ngjyra blu

Njerëzit priren të lidhin ngjyrë blu me inteligjencën, besimin, efikasitetin dhe qetësinë.

Nuancat e blusë shpesh zgjidhen nga njerëz të sjellshëm, simpatik madje dhe të turpshëm. Siç thonë psikologët, personat që vishen me blu ngjyrë blu do të bëhen prindër të mrekullueshëm ose punëtor shembullorë.

Ngjyra e gjelbër

Shkencëtarët e Universiteti i Amsterdamit thonë se ngjyra e gjelbër tregon për një humor të mirë brenda jush dhe përreth jush.

Ngjyra e gjelbër lidhet shumë me natyrën, gjë që shkakton ndjenjën e paqes dhe kënaqësisë.

Ata që preferojnë të vishen me jeshile kanë një jetë publike aktive, janë financiarisht të qëndrueshëm, të kujdesshëm, të mirë dhe kanë një zemër të butë.

Ngjyra vjollcë

Në të kaluarën, vjollca ishte shpesh përfaqësim i familjes mbretërore dhe shoqërisë më të lartë. Kjo do të thoshte sofistikim, pasuri dhe luks.

Sipas ekspertëve, njerëzit që veshin lejla janë emocionale dhe të ndjeshmëm. Ata janë të ëmbël, të pasionuar dhe dashurojnë në mënyrë mistike. Këta njerëz gjithashtu njihen si të paparashikueshëm dhe mund të jenë të lehtë dhe të vështirë në të njëjtën kohë.

Ngjyra e kuqe

E kuqe është ngjyra e pasionit dhe e fuqisë. Ju duhet të zgjidhni këtë ngjyrë nëse do të bindni dikë apo do t’i bëni përshtypje dikujt. Ata që shpesh veshin të kuqe janë, lehtësisht të qeshur, pak të vetëkënaqur dhe gjithashtu të pirur ndaj varësisë.

Ngjyra e verdhë

Verdha është ngjyra e lumturisë, e diellit dhe e buzëqeshjes. Studimet tregojnë, se ngjyra e verdhë rrit prodhimin e serotoninës në tru, përshpejton metabolizmin.

Përveç kësaj, e verdha rrit përqendrimin dhe vëmendjen, kështu që shpesh përdoret në tabela, vende reklamimi, shenja rrugore dhe linja rrugore.

Ekspertët thonë, se nuancat e të verdhës në veshje shpesh përdoren nga njerëz aktivë, krijues dhe të varur. Ata janë ëndërrimtarë dhe aventurierë, të gatshëm për të eksploruar gjithçka.

Ngjyra e bardhë

E bardha është simboli i lirisë, pastërtisë, pafajësisë dhe thjeshtësisë. Kjo është arsyeja, pse shumë njerëz vendosin të blejnë diçka të bardhë kur fillojnë diçka të re në jetën e tyre ose hyjnë në një kapitull të ri.

Ngjyra e bardhë tërheq njerëz të besueshëm që e duan lirinë dhe që e shohin jetën me pozitivitet. Këta njerëz janë shumë të zot dhe të organizuar në çdo gjë që bëjnë, ata i pëlqejnë fillimet e reja dhe përpiqen për përsosmëri.

Ngjyra rozë

Rozë e butë konsiderohet e qetë, e ngrohtë dhe femërore dhe është një nga qetësuesit më të fuqishme. Prandaj, në disa burgje, muret janë lyer në nuancat e rozës, për të zvogëluar nivelin e agresionit.

Sipas psikologëve, njerëzit që pëlqejnë rozën janë romantikë, optimistë dhe të vetëdijshëm (në një kuptim të mirë). Si rregull, ata janë njerëz që vlerësojnë dashamirësinë dhe rehatin mbi çdo gjë tjetër.

Ngjyra portokalli

Portokallia gjithmonë jep idenë e atmosferës festive, të ngrohtë, oportune, kreative dhe tërheqëse.

Ata që duan të veshin portokalli janë optimist, energjik dhe të gëzuar, dhe janë të etur për ndryshim. Megjithëse, ata mund të jenë njerëz ambiciozë dhe të kujdesshëm.

Ngjyra gri

Grija dhe nuancat e saj, simbolizojnë i qetësinë, dimensionalitetin dhe pjekurinë. Shumë burra të moshës së mesme veshin rroba gri, dhe gratë e moshave të vjetra vishen me veshje gri.

Meqenëse kjo është një ngjyrë neutrale, është jashtëzakonisht e vështirë të karakterizohet personi që e preferon atë. Ata mund të jenë persona gati për t’iu bindur në heshtje dhe rregullave, si dhe persona të matur, më emocionalitet të ulët dhe kategorik. Por, në shumicën e rasteve, një person që preferon ngjyrën gri është dikush që nuk i pëlqen të tërheqë vëmendjen dhe që përpiqet të qëndrojë neutral.