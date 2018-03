Kombinimet joshëse të sezonit të ngrohtë

Me të gjitha nuancat e saj, ngjyra vjollcë do të jetë ajo që do të dominojë gjatë sezonit pranverë- verë 2018 në çdo veshje si funde, pantallona, këpucë, aksesorë, xhupa apo edhe aksesorë të ndryshëm.

Kjo ngjyrë është propozuar nga emrat më në zë të modës, në koleksionet e fundit të sjella nga stilistët e famshëm apo edhe nga personazhe që gjithmonë frymëzojnë botën e modës me stilin e tyre.

Shikoni më poshtë disa kombinime ideale që kanë bërë vajzat e modës për sezonin e ngrohtë.