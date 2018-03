Haley: Shpresojmë të keni sukses në çdo mënyrë të mundshme

Ambasadorja e SHBA-ve në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley ka uruar 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

Nëpërmjet një video mesazhi, Haley tha se është krenare me miqësinë që e kanë SHBA-të me Kosovën.

“Gëzuar 10-vjetorin e pavarësisë në emër të presidentit Trump dhe popullit amerikan. Ne jemi shumë krenar me miqësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë me Kosovën. Ju keni bërë hapa të mëdhenj që të ndërtoni një shtet demokratik dhe ne shpresojmë të punojmë bashkë me ju edhe në dhjetë vitet e ardhshme dhe t’ju ndihmojmë të keni sukses në çdo mënyrë të mundshme”, tha Haley./21Media