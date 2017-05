Nga kjo e hëne çdo qytetar që është i interesuar per të marre kredi të butë nga Bashkia e Tiranës mund të aplikojë per ta përfituar atë

Sipas kryetarit te bashkisë, Erion Veliaj, kategoria e favorizuar është ajo e çifteve te reja.

Veliaj ka thënë se kreditë qe do te paguhen pa interes nga përfituesit, do të zgjasin për 20 vjet. Përgjatë gjithë këtyre viteve Bashkia e Tiranës del garant se çdo luhatje e bursës, që do të shkaktojë ndryshim te interesave, do te mbulohet nga ky institucion.

Vlera e kreditimit që nje familje me 1 deri ne 3 anëtare mund te përfitoje është rreth 3.5 milion lekë. Ndërsa familjet me shumë anëtare mund te përfitojnë edhe deri në 7.1 milion lekë.

