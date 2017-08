Të premten nis sezoni i ri në futbollin spanjoll

Kampioni i Spanjës, Real Madrid do të debutojë në sezonin e ri 2017-2018 në mbrojtje të titullit në La Corogne të dielën, ora 20.15, për javën e parë të kampionatit, por do të jetë djali i madh i “Zizou”, Enzo, i cili do të ketë nderin të hapë sezonin me Alaves të premten në Leganes, ora 18.15.

Ndeshja e dytë e kësaj dite do të jetë ajo mes Valencia dhe Las Palmas në ora 20.15.

Programi i ndeshjeve të javës së parë:

E premte:

(18.15) Leganes – Alaves

(20.15) Valence – Las Palmas

E shtunë:

(16.15) Celta Vigo – Real Sociedad

(18.15) Gérone – Atletico Madrid

(20.15) Séville FC – Espanyol Barcelone

E diel:

(16.15) Athletic Bilbao – Getafe

(18.15) FC Barcelone – Betis Séville

(20.15) Deportivo La Corogne – Real Madrid

E hënë:

(18.15) Levante – Villarreal

(20.00) Malaga – Eibar