Nisma kërkon nga deputetët të votojnë pro

Nisma Socialdemokrate ka njoftuar se nesër në seancën e jashtëzakonshme, ku do të votohet projektligji për demarkacionin me Malin e Zi, pas arritjes së aneks-marrëveshjes mes dy vendeve, deputetët e Nismës Socialdemokrate do të votojnë pro këtij projektligji.

Kryesia Qendrore e Nismës ka mbajtur mbledhjen e radhës, ku u bisedua për zhvillimet aktuale politike në vend, me theks të veçantë u diskutua për Aneks-marrëveshjen mes dy vendeve Kosovë-Mali i Zi.

Kryetari Fatmir Limaj në këtë takim tha se është momenti i fundit për t’i dhënë epilog kësaj çështje, përmes votimit të saj në Parlament.

Kryesia Qendrore e Nisma-s i dha përkrahje kësaj iniciative, duke marrë vendim për të votuar pro ratifikimit të marrëveshjes në seancën e nesërme të Kuvendit e Republikës së Kosovës.

Nisma kërkon nga të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të votojnë pro, në mënyrë që të ratifikohet ky projektligj, i cili është në interes të vendit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.